Жители Салехарда построили дома для уточек

Фото: www.salekhard.org

На территории озера Лебяжье, расположенного в Салехарде, появились плавающие домики для уточек. Запустили их представители ассоциации «Ямал-потомкам!»

-Птицы сейчас очень молодые и только набираются сил. Чтобы они ещё больше окрепли, мы решили приготовить для них такой подарок. Сделан он своими силами: мужчины - строили, а дети - раскрашивали. Каждый из нас вложил частичку своей души в реализацию этого благородного дела», - рассказала член общественной палаты Салехарда и правления ассоциации Галина Косыгина.

В результате на озере появились три симпатичных домика, куда уже могут заселиться первые пернатые постояльцы. Теперь уточкам будет где прятаться от холода и ветра, а также спокойно отдохнуть на воде.

Фото: www.salekhard.org

Стоит добавить, что сейчас в городе идёт активное благоустройство озера. Вскоре оно станет ещё одним местом для отдыха, куда можно будет приходить всей семьёй.