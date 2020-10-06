Житель Ноябрьска отправился в тюрьму за крупную партию наркотиков Фото: pixabay.com

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

По данным следствия и суда, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 59-летний мужчина, причастный к незаконному обороту запрещённых веществ. На момент обыска, который произошёл 6 марта, в его жилище обнаружили свёртки с наркотиками. Общее количество изъятого вещества составило крупный размер.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напоминаем, что год назад в Ноябрьске приговорили к десяти годам тюрьмы мужчину, который с 2018 года занимался организацией «тайников-закладок» и распространял синтетический наркотик.