2019-09-03T15:00:39+03:00
Происшествия

Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики

Он был задержан в январе
Алена Кульмухаметова
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Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики. Фото с сайта УМВД ЯНАОНоябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики. Фото с сайта УМВД ЯНАО
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Очередного наркодилера к длительному лишению свободы приговорили на Ямале. При нём была крупная партия наркотиков.

Как сообщает УМВД ЯНАО, в январе 2019 года полиция Ноябрьска задержала 39-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. Мужчина с сентября 2018 года занимался организацией «тайников-закладок» совместно с неустановленным лицом, на территории города и распространял синтетический наркотик.

Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотические вещества общей массой 41,117 грамм.

В настоящее время суд назначил наказание наркодилеру в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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