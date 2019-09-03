Ноябрянин получил почти десять лет «строгача» за наркотики
Очередного наркодилера к длительному лишению свободы приговорили на Ямале. При нём была крупная партия наркотиков.
Как сообщает УМВД ЯНАО, в январе 2019 года полиция Ноябрьска задержала 39-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. Мужчина с сентября 2018 года занимался организацией «тайников-закладок» совместно с неустановленным лицом, на территории города и распространял синтетический наркотик.
Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотические вещества общей массой 41,117 грамм.
В настоящее время суд назначил наказание наркодилеру в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU