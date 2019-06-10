В Харампуре жители провели большой субботник
Жители посёлка Харампур Пуровского района навели порядок на улицах национальной деревни. На подмогу землякам из районного центра приехали и представители общественного движения «Ямал – потомкам».
Как сообщили в местной администрации, на субботник вышли все жители деревни – более шестидесяти человек. Остальные харампуровцы – работники местной сельхозобщины - находятся сейчас в тундре, выполняют план по рыбной ловле.
Отметим, что трудовая бригада подростков тоже вносит свою лепту: ребятам предстоит работать весь июнь, потом за чистоту на улицах Харампура будет отвечать новая смена.
В первый летний день жители навели порядок на территории нового детского сада «Росинка», школы-интерната, и убрали мусор вокруг всей деревни. Субботники в Харампуре продолжатся до конца июня.
ИСТОЧНИК KP.RU