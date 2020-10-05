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«Больше 640 тысяч на двоих»: два жителя Нового Уренгоя отдали мошенникам свои деньги

Аферисты представились сотрудниками службы безопасности банка
Вера ЗенинаВера Зенина
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Два жителя Нового Уренгоя отдали мошенникам свои деньги

Два жителя Нового Уренгоя отдали мошенникам свои деньги

Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1970 года рождения. Она рассказала, что неизвестный мужчина ввёл её в заблуждение, а затем заставил перевести на его счёт 446 тысяч рублей.

Было установлено, что женщине позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты северянки хотят списать деньги, чтобы этого избежать, необходимо выполнить некие действия под его диктовку в ближайшем банкомате.

Будучи уверенной в том, что разговаривает с сотрудником банка, женщина выполнила всё, что ей было сказано. После этого с банковской карты заявительницы списались 446 тысяч рублей, а мошенник перестал выходить на связь.

В этот же день в полицию обратился ещё один житель 1989 года рождения, который попался на такую же схему. Он перевёл аферистам 195 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не производить действия с банковскими картами под диктовку неизвестных лиц.

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