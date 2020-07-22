Тазовчанин отдал мошенникам почти полмиллиона рублей за виртуальную иномарку Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тазовского района нарвался на мошенников, рассчитывая купить машину своей мечты по объявлению. За несуществующую иномарку он отдал почти полмиллиона рублей.

Лишившись крупной суммы, 50-летний ямалец обратился в полицию за помощью. Он рассказал, что, находясь в Надыме на самоизоляции, на сайте бесплатных объявлений искал автомобиль. 13 июля увидел объявление о продаже «Tойота Ленд Крузер» 1997 г. в. Позвонил продавцу, который заявил, что необходимо перевести задаток в размере 50 тысяч рублей, чтобы снять заявление о продаже автомобиля с сайта. Тазовчанин без сомнений отправил деньги на карту продавца.

На следующий день продавец сам позвонил ямальцу и попросил перечислить 200 тыс. рублей, на что мужчина также незамедлительно направил указанную сумму. 16 июля 2020 года потерпевший снова перечислил 200 тыс. рублей для оформления покупки автомобиля, объявление было снято с интернет-сайта «Авито» и продавец больше не вышел на связь, его телефон отключен. И так в период с 13 июля по 16 июля 2020 года тазовчанин лишился сумму 450 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.