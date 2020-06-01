Жительница Лабытнанги, покупая билеты на поезд, нарвалась на мошенников

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:35:49+03:00

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В Лабытнанги возбудили уголовное дело о мошенничестве при покупке железнодорожных билетов. 63-летняя местная жительница лишилась более 8 тысяч рублей. 28 мая она обратилась в дежурную часть с заявлением, в котором просила привлечь к ответственности неизвестных ей лиц, которые совершили хищение ее денег.

Женщина зашла на один из сайтов, чтобы купить билеты на поезд. Она заполнила данные о маршруте и ввела данные своей банковской карты. В это время ей на мобильный телефон пришло СМС-сообщение с кодом для совершения операции, который женщина ввела на сайте. После этого северянка увидела, что оплата не проходит в связи с техническими неполадками банка. Ей было предложено повторить операцию, что она и сделала.

В результате женщина обнаружила, что денежные средства на оплату железнодорожных билетов с ее счета были списаны на КИВИ кошелек. Жительница города перезвонила на горячую линию банка, где оператор сообщила, что оплата произведена не в железнодорожную компанию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция округа настоятельно рекомендует гражданам быть более внимательными, осуществлять покупки авиа и железнодорожных билетов в сети Интернет только с проверенных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU