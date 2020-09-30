Пьяному салехардцу, который сбил коляску с ребёнком, грозит до семи лет тюрьмы

Фото: УМВД России по ЯНАО

Жуткое ДТП, произошедшее в Салехарде, наделало немало шума. Напоминаем, что вчера, 29 сентября, пьяный житель окружной столицы не справился с управление и вылетел на тротуар, где находилась коляска с ребёнком. В результате аварии малыш 2019 года рождения получил переломом бедренной кости, а сопровождающая его бабушка - ушибы.

В тот же день сотрудники полиции, нарушая требования уголовно-процессуального законодательства, возбудили в отношении водителя дело об административном правонарушении, при этом обладая достаточными сведениями о наличии в его действиях признаков преступления.

Так, в соответствии с п. 6.11.6. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека», перелом бедренной кости относится к тяжкому вреду здоровья.

Таким образом, уже в момент госпитализации полицейские знали о серьёзной травме ребёнка, что свидетельствовало о совершении преступления.

В связи с этим в отношении мужчины возбудили новое дело, но уже уголовное, по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

По инициативе прокуратуры следствие будет ходатайствовать перед судом об установлении запрета подозреваемому покидать место жительства и управлять автомобилем на период предварительного расследования.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением прав.

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