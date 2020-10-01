Фото: официальная страница Андрей Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое могут появиться маршрутные такси. Информацию об этом сообщил врио главы города Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

-Думаю, с помощью небольших автобусов мы сможем разгрузить поток и уменьшить ожидание на остановках действующих маршрутов. Кроме того, можно охватить город общественным транспортом плотнее. Пустить удобные маршруты в те районы, где не было высокого спроса на большие автобусы, но маленькие будут заполняться.

Также он отметил, что было много пожеланий по беспересадочному маршруту с северной части города до Центра детского здоровья на Железнодорожной. Маршрутное такси могло бы стать хорошим вариантов, решив проблему большинства людей.

Чтобы окончательно решить этот вопрос, он призвал горожан поделиться своим мнением. Написать его можно в комментариях к соответствующему посту на официальной странице Андрея Воронова в «Instagram».

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