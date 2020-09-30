«Просьба услышана»: в Новом Уренгое отремонтируют детский сад «Оленёнок»

Фото: личная страниц Андрея Воронова в "Instagram"

Жители Нового Уренгоя, чьи дети ходят в детский сад «Оленёнок», обратились за помощью к врио главы города Андрею Воронову. В основном горожане жалуются на плохой подъезд, неприглядную территории и здание, которому требуется ремонт.

-Детский сад построен 35 лет назад, его действительно давно пора ремонтировать, причём, и снаружи, и изнутри. Начнём с фасада, поставим в план на 2021 год. Что касается территории, принято решение начать работы по благоустройству в следующем строительном сезоне. Приведём в порядок двор, детские площадки, - написал в своём «Instagram» Андрей Воронов.

Также он отметил труд работников детского сада, которые наводят уют своими силами, стараются, чтобы дети приходили в приятную обстановку и интерьеры.

Кроме того, район, в котором находится дошкольное учреждение, планируют активно застраивать.

Фото: личная страниц Андрея Воронова в "Instagram"

-Здесь очень красивый ландшафт, территория уходит к речке через лесополосу. Надо рационально использовать эти преимущества и учесть их при планировании, - сообщил врио главы города.

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