В районе Салехарда появится мост через Обь

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап строительства железнодорожной магистрали «Обская - Салехард - Надым» в составе маршрута «Северный широтный ход».

Новая железная дорога, протяжённостью 396 километров, объединит северное и свердловское направления «РЖД». Её строительство необходимо для развития Арктической зоны, а также эффективной доставке грузов с месторождений на севере Западной Сибири до портов Балтики и Северного морского пути.

Согласно проектной документации, рабочие выполнят инженерную подготовку и защиту территории для строительства совмещённого мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда. Его русловая часть достигнет почти 2,5 тысяч метров.

Она будет заключаться в отсыпке регуляционного сооружения - дамбы - и сохранении вечной мерзлоты в основании опор. Сделано это будет за счёт площадок для промораживания и охлаждения грунта.

Кроме того, в подготовительный период соорудят причалы на правом и левом берегах Оби для перевозки грузов, стройплощадки с подъездами, вахтовые посёлки строителей и локальные очистные сооружения.

Согласно расчётам, в год по мосту будет проходить 23,9 миллиона тонн промышленных грузов.

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