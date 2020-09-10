Фото: администрация Пуровского района

На Ямале завершается строительство моста через реку Пур, начатое в декабре 2018 года.

По сообщению компании ООО «Уренгойдорстрой», которая занималась всем работами, укладка нижнего слоя асфальта полностью завершена, на это потребовалось более 2 тысяч тонн смеси. Сейчас строители приступили к выравниванию верхнего слоя дорожного покрытия на самом мосту. Для этого задействовано более 100 человек и 2 асфальтоукладочных комплекса.

Это ключевой для восточной части округа инфраструктурный объект, который свяжет Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с основной сетью региональных дорог.

Общая протяжённость моста, учитывая подходы к сооружению, составляет 2 715 метров.

Как ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, строительство моста идёт с опережением графика, и он будет открыт раньше срока, в конце этого года.