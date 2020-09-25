«Просьба услышана»: в Салехарде обустроили придомовую территорию для ребёнка инвалида

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде благоустроли придомоую территории по адресу: улица Зои Космодемьянской, 69.

Всё началось с того, что в социальных сетях появилось сообщение от жительницы дома, которая просила учесть поребности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, проживающего по этому адресу.

Также она отметила необходимость обустройства плавных съездов с тротуара и установку дорожного знака «Парковка для инвалидов». Просьба была услышана.

Фото: www.salekhard.org

-По согласованию с жительницей определено место под установку знака, после чего парковочное место было обозначено в соответствии с правилами дорожного движения. Также обустроен съезд с тротуара с установкой специального ограждения, ограничивающего проезд автомобилей. В ближайшее время установим дополнительные съезды, - рассказал директор «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

Стоит добавить, что это не единичный случай, когда сообщение в соцсети помогло решить проблему. Так, в городе привели в порядок детскую площадку по адресу: улица Ангальский мыс, 37. На игровой зоне покрасили конструкции и выровняли ограждение.