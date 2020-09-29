Прокуратура Приуральского района помогла матери с маленьким ребёнком не потерять работу Фото: pixabay.com

Прокуратура Приуральского района проверила исполнение трудового законодательства в деятельности районного центра занятости населения.

Было установлено, что в связи с сокращением штата, учреждение прекратило трудовые отношения с двумя сотрудницами. При этом на момент увольнения одна из женщин воспитывала ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, а другой работнице не выплатили причитающиеся денежные средства.

В связи с этим директору учреждения было внесено представление, а также возбуждены административные дела по ст. 5.27 КоАП РФ «нарушение трудового законодательства».

Таким образом, приказ об увольнении матери, воспитывающей малолетнего ребёнка, отменён, также женщину восстановили в должности. Второй работнице выплатили всю сумму.

Окружной Центр занятости населения и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности.

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