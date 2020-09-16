На Ямале руководитель муниципального предприятия уволен в связи с утратой доверия Фото: pixabay.com

Прокуратура Ямала проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции на территории региона. Чисты на руку оказались не все.

Было установлено, что с сентября по октябрь прошлого года руководитель муниципального образования Горковское «Партнёр» утвердил аукционную документацию на поставку леса с условиями, которые оказались весьма невыгодными для иных предпринимателей. Например, был необоснованно сокращён срок поставки товара и увеличен период расчёта с поставщиком, предусматривающий оплату по истечении 7 месяцев после доставки дров.

Единственная заявка на аукцион поступила от отца директора предприятия. В итоге родственники заключили контракт на поставку дровяного леса на сумму более 7,4 миллиона рублей. При этом сумма штрафа за возможные нарушения сроков поставки была существенно занижена.

Впоследствии заказчик, руководствуясь конфликтом интересов, не осуществил приёмку товара и экспертизу его качества, оплата дров была произведена на основании подписанной без числа товарной накладной.

Прокуратура округа внесла главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта директор предприятия был уволен в связи с утратой доверия.