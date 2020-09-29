«Это рекорд»: за прошедшую неделю аферисты укради у ямальцев более 4 миллионов рублей

За прошедшую неделю аферисты укради у ямальцев более 4 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают верить мошенникам, крадущим деньги с банковских карт и электронных средств платежа.

За прошедшую неделю, с 21 по 27 сентября, зарегистрировано 26 подобных преступлений, ущерб от которых превысил 4 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространённых способов хищения остаётся получение всех данных банковской карты с последующим выводом средств.

Очередной жертвой преступников стал житель Салехарда, которому позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. В ходе разговора злоумышленник убедил пострадавшего сообщить данные своей карты, чтобы отменить подозрительную попытку списания средств . Используя полученные сведения, мошенник похитил 1,6 миллиона рублей.

Преступникам удалось обмануть салехардца благодаря подмене абонентского номера. Таким образом, звонок якобы поступил с телефона «горячей линии» регионального УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «кража с банковского счёта в особо крупном размере».

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