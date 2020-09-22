«Это рекорд»: за прошедшую неделю аферисты украли у ямальцев более 900 тысяч рублей

За прошедшую неделю аферисты украли у мальцев более 900 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на постоянные призывы быть бдительными и не доверять сомнительным лицам, которые представляются сотрудниками банков, количество преступлений, связанных с хищениями денег с банковских карт не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, зарегистрировано 19 таких преступлений, ущерб от которых превысил 900 тысяч рублей.

Одним из наиболее распространённых способов обмана остаётся получение всех данных о банковской карте с последующим выводом средств.

Одно из подобных преступлений произошло с местной жительницей, у которой украли 18 тысяч рублей.

Было установлено, что северянка разместила на одной из торговых площадок объявление о сдаче в наём жилья. Злоумышленник, прикинувшись потенциальным квартиросъёмщиком и предлагая внести предоплату, попросил потерпевшую произвести в банкомате несколько операций, в результате чего мошеннику было перечислено 18 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».