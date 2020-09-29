В посёлке Уренгой открыли для современные площадки для юных жителей

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В посёлке Уренгой завершилась реконструкция детской и спортивной площадок, которую так ждали юные северяне.

На детской площадке, расположенной в пятом микрорайоне, положили современное травмобезопасное покрытие, сделали ограждение, установили турники, кольца, качели, карусели, различные панели и горки для ребят любого возраста.

Те же работы провели на спортивной площадке в третьем микрорайоне. Однако в дополнение к уже существующим уличным тренажёрам поставили новые, а также установили спортивно-игровой комплекс в виде полосы препятствий. Кроме того, для повышения безопасности здесь появилось дополнительное освещение.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Все игровые элементы, спортивные снаряды и объекты благоустройства уренгойцы выбрали сами на публичных слушаниях, итоговый вариант утвердили после голосования на сайте.

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