Общественники проверили детские площадки Салехарда

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:54:50+03:00

Все выявленные недочёты и нарушения будут внесены в акт проверки

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В Салехарде представители общественных палат города и округа проверили состояние детских площадок в столице Ямала. Все выявленные недочёты и нарушения будут внесены в акт проверки и направлены в администрацию Салехарда.

В прошлом году таким же образом проверили около 90 детских площадок и по 40 из них были замечания. В этот раз проверяли, устранили ли на игровых зонах недочёты, которые были выявлены в прошлом году.

- Большинство площадок, которые уже посмотрели, находятся в хорошем состоянии. Нам предстоит проверить ещё 30 игровых зон. Особое внимание хочется в этом году уделить детским площадкам, которые находятся в удалённых районах города, - комментирует член Общественной палаты ЯНАО Ейко Богданов.

В прошлом году на территории Салехарда Общественная палата Ямала проводила проверку в рамках акции «Безопасность на детских игровых площадках в муниципальных образованиях ЯНАО».

Инициировал комиссию уполномоченный по правам ребёнка на Ямале Данило Трубицын. Всего в 2019 году было проверено 90 детских площадок, по 40 из них были сделаны замечания, а также предложения по их улучшению.

ИСТОЧНИК KP.RU