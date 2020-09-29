В Тарко-Сале построят «Детский центр» с поликлиникой и стационаром

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Детское отделение стационара Тарко-Салинской центральной районной больницы вновь открыло двери для пациентов и работает в своём обычном круглосуточном режиме. На днях в здании завершился текущий ремонт.

Строительные работы длились чуть более двух месяцев. За это время в палатах и коридорах постелили новое напольное покрытие, покрасили стены, заменили плитку в санузлах, привели в соответствие с СанПиН процедурный кабинет, а также отремонтировали и облагородили все четыре крыльца здания.

На время проведения ремонта маленькие пуровчане находились на госпитализации в здании хирургического корпуса, здесь для них были оборудованы специальные палаты.

Вскоре в Тарко-Сале взамен деревянного здания будет возведён так называемый «Детский центр», включающий в себя поликлинику на 150 мест и стационар на 30 мест. Его строительство начнётся уже в ближайшие месяцы. Для удобства трёхэтажное здание «Центра» площадью 4,5 тысячи квадратных метров будет связано тёплым переходом с хирургическим корпусом больницы.

Заказчиком является Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО. На данный момент уже ведутся проектные работы и согласование поэтажных планов. Готовое здание должно быть передано в эксплуатацию в 2023 году. Строительство объекта находится на контроле у Губернатора региона.

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