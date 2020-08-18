В Ноябрьске построят одну из лучших школ Ямала Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе поездки по региону встретился с жителями города. Он сообщил о строительстве новой современной школы, которую начнут строить уже этой зимой.

- Проектирование большой школы на 1,2 тысяч мест уже закончено. Это будет одна из лучших школ на Ямале — так называемый интеллектуальный центр с самыми современными кабинетами, — сообщил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, он рассказал, что в Ноябрьске появится кванториум, где для детей создадут условия для занятий робототехникой и авиа-моделированием. «Сердцем молодежи» станет новая арт-резиденция, которую тоже построят в Ноябрьске: здесь обустроят студии звукозаписи и танца, дети смогут обучать фото- и киномастерству.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов 17 августа отправился в многодневную командировку по Ямалу. В Ноябрьске он работает второй день. За рулем автомобиля LADA XRAY он проедет 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда и оценит, как развиваются муниципалитеты.

Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали земляки в социальных сетях. Он напомнил, что в соцсетях можно задать вопрос или предложить главе региона отклониться от маршрута.