«Одного зарезал, второй - сбежал»: муравленковец ответит перед судом сразу за два преступления

Муравленковец ответит перед судом сразу за два преступления Фото: pixabay.com

В Муравленко завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство двух лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Ранним утром, 29 февраля, около подъезда одного из домов по улице Ленина было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками криминальной смерти. Подозреваемый был задержан вечером того же дня, им оказался 31-летний горожанин.

В ходе допроса удалось установить, что обвиняемый и потерпевший не были ранее знакомы. Конфликт возник во время их случайной встречи, вызванный неприязнью друг к другу. В результате этого обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов ножом в область груди и живота.

Вмешавшийся в конфликт друг погибшего также подвергся нападению. Получив несколько ранений, он смог убежать от нападавшего.

После своих злодеяний злоумышленник поспешил скрыться. Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности. Сейчас мужчина заключён под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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