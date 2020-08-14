Пассажир поезда «Новый Уренгой – Москва» всадил нож в грудь попутчику Фото: утурфо.мвд.рф

На Ямале возбудили уголовное дело после инцидента в поезде «Новый Уренгой – Москва». Пассажира нанес попутчику ножевое ранение.

Вечером 10 августа в Линейный пункт полиции на станции Коротчаево поступило сообщение о том, что один из пассажиров ранен. Выяснилось, что перед отправлением поезда из Нового Уренгоя в Москву возник словесный конфликт между двумя пассажирами при знакомстве. Оба возвращались домой с работы вахтовым методом. Один из участников спора, 50-летний житель Тюмени, вонзил нож в грудь 44-летнему попутчику.

Раненый был госпитализирован с диагнозом «колото-резаная рана грудной клетки слева», а злоумышленник доставлен в дежурную часть. Там было установлено, что подозреваемый ранее дважды судим. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УТ МВД России по УрФО.