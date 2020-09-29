Всё больше ямальцев переезжают за пределы Крайнего Севера Фото: pixabay.com

Ещё один житель Приуральского района получил государственный жилищный сертификат, позволяющий переехать за пределы Крайнего Севера. Всего с начала года вручены три такие сертификата, достались они местным пенсионерам.

Напомним, что жильё в рамках федеральной целевой программы могут получить граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года, при этом общий стаж работы на территории обязан быть не менее 15 лет. Кроме того, гражданин не должен иметь другого жилья за пределами Крайнего Севера.

Приуральцы, которые предпочитают федеральное направление, могут выбрать любой регион проживания в пределах Российской Федерации, за исключением Крайнего Севера.

В первую очередь выплаты получают инвалиды 1-й и 2-й групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера, вторые и третьи в списках - пенсионеры и безработные.

Напоминаем, что на прошлой неделе подобные сертификаты получили несколько жителей Лабытнанг. Все они посвятили жизнь работе на Севере.