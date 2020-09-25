Фото: Марина Трескова, соцсеть "ВКонтакте"

Лабытнангцам, решившим переехать за пределы Крайнего Севера, вручили жилищные сертификаты. Это стало возможным благодаря федеральной программе. Информацию об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

-Давид Багиев представлял своих родителей, которые более 25 лет отдали Северу. С Заполярьем связана семейная история и семьи Кабуниных, глава которой участвовал в строительстве железной дороги на Бованенково. Сегодня дочь, Светлана Анатольевна, рассказала, что родители уже в поиске жилья в Тюмени. Новоселье не за горами! - написала чиновница.

Также ещё один сертификат будет передан Татьяне Хитровой, которая находится в отъезде. Всю свою жизнь она посвятила работе тренера по дзюдо. За 30 лет она вывела на татами более двух тысяч ребят и взрослых.

-От всей души желаю обладателям сертификатов приобрести жилье по душе! Будьте счастливы! - заключила Марина Трескова.