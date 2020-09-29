В Салехарде возле школы искусств обновили парковку и расширили проезжую часть

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде возле школы искусств по улице Республики благоустроили парковку и расширили проезжую часть. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

-Подрядная организация выполнила устройство тротуара, заменила бордюры, обновила асфальтовое покрытие. В итоге будет расширена проезжая часть и увеличится количество парковочных мест для автотранспорта, - написал мэр.

Также, по его словам, площадь ремонтируемого участка - почти тысяча квадратных метров. На сегодняшний день основная часть работ завершена. Подрядчик приступил к нанесению разметки.

Напоминаем, что на прошлой неделе Алексей Титовский рассказал о ремонте дороги в переулке Спорта.

-На данный момент подрядчик уже заменил бортовой камень на гранитный и уложил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, теперь дело осталось за верхним слоем, - написал глава Салехарда.