В Салехарде продолжается ремонт переулка Спорта

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В Салехарде продолжаются масштабные ремонты дорог. Как рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своём аккаунте в «Instagram», на многих объектах работы близятся к завершению.

На сегодняшний день специалисты трудятся над обновлением переулка Спорта возле Ледового дворца. Подрядчик уже заменил бортовой камень на гранитный и уложил выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, теперь дело осталось за верхним слоем .

Протяжённость участка составляет 176 метров.

Напоминаем, что также в городе ремонтировали улицы Богдана Кнунянца и Чапаева. Рабочие обновили тротуары, заменили бордюры и дорожное покрытие. Кроме того, была построена система ливневой канализации.