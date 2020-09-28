На Ямале воспитателем года стала педагог из Муравленко

В Новом Уренгое подвели итоги окружного конкурса «Воспитатель года Ямала – 2020». В рамках торжественного закрытия было объявлено имя победителя: лучшим воспитателем ЯНАО признана Елена Васильева, учитель-логопед муравленковской прогимназии «Эврика». Специалист получила диплом, а ее родной город – почетное право принять эстафету конкурса в 2021 году.

По словам Елены, это первая победа окружного уровня в ее педагогической практике: «Было непросто состязаться с коллегами, у всех достаточно высокий уровень подготовки. Мне помогла команда прогимназии «Эврика», их поддержка и помощь в подготовке».

Лучшие педагоги прибыли на конкурс в Новый Уренгой со всего Ямала. Так, в состязании приняли участие тринадцать самых талантливых, активных и творческих представителей дошкольного образования. Свое педагогическое мастерство они демонстрировали в течение четырех дней: участники показывали свои практики работы с малышами, участвовали в ток-шоу «Профессиональный разговор» на тему «Свобода выбора в образовании: плюсы и минусы». Конкурс проходил в детском саду «Дети Арктики».

Воспитатели Зарина Арабиева (Новый Уренгой) и Лариса Тибичи (Приуральский район) стали призерами педагогического соревнования.

Сама победительница в начале следующего года представит Ямала на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2020», который пройдет в Перми.

К слову, несколько недель назад состоялся конкурс «Учитель года Ямала – 2020». Победительницей стала Любовь Яровенко – преподаватель третьей школы Муравленко, благодаря чему город был назван кузницей лучших педагогических кадров региона.