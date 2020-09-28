За выходные на дорогах Ямала задержали почти 40 пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На Ямале подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое прошло с 25 по 27 сентября.

Всего за прошедшие выходные было задержано 38 автомобилистов, управляющих транспортом в состоянии опьянения, трём из них грозит уголовная ответственность.

-Пьянство за рулём остаётся наиболее социально опасным явлением, с начала 2020 года на дорогах автономного округа уже зарегистрировано 189 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых пострадали 57 человек, 9 погибли, - рассказали полицейские.

Также автоинспекторы напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения и отказе от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

В отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будут возбуждены уголовные дела, максимальное наказание - лишение свободы на два года с лишением прав течение трёх лет.

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