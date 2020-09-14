Автоинспекторы Надымского района провели практическое занятие для детей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Надымского района напомнили ребятам нормы безопасного поведения на улице.

Урок начался с изучения правил поведения в жилой зоне. Сотрудники в увлекательной форме рассказали детям о том, как надо двигаться по тротуару, а также правильном переходе автостоянок крупных магазинов и арок жилых домов. Узнав о способах избежать опасные дорожные ситуации, ребята сразу же смогли применить полученные знания на практике.

Дальнейший маршрут включал изучение движения транспорта, дорожных знаков и правил поведения перед началом перехода дороги по пешеходному переходу.

Основной частью практического мероприятия стало пересечение крупного перекрёстка. Там все ребята под руководством автоинспекторов и воспитателей внимательно посмотрели по сторонам и, убедившись, что машины остановились, перешли на другую сторону.

На данном примере автоинспекторы рассказали, как полезно табло обратного отсчёта времени для пешеходов, акцентировав внимание на том, что несмотря на зелёный сигнал и достаточное количество времени, всё равно необходимо убедиться в собственной безопасности и оценить расстояние до приближающегося автомобиля.