Профессиональные художники распишут стены нового детского сада в Пурпе

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В посёлке Пурпе близится к завершению строительство нового детсада на 240 мест. Сейчас работы идут на игровых площадках и внутри здания.

-На подходе у нас деревянные конструкции, лавочки, малые архитектурные формы. У каждой группы будет своя игровая площадка. Игровые комплексы предусмотрены тоже отдельные для каждого возраста, - рассказал начальник участка компании «РГС ГРУПП» Константин Ермошин.

Внутри помещений уже завершают укладку плитки, а параллельно производят монтаж межкомнатных дверей, всего их нужно установить больше двухсот штук: 70 металлических и 150 деревянных. Особое внимание специалисты уделят малярным работам. Стены каждой из тринадцати групп распишут профессиональные художники.

На строительной площадке трудятся более пятидесяти специалистов: штукатуры, маляры, сантехники, плиточники и электрики. Завершить строительство детского сада планируют уже в ноябре.

-Мы не первый год на Севере и готовы работать, даже если пойдёт снег. У нас готовы изоляционные материалы, пушки, тепляки. Нам поставлена задача, и мы её выполняем, - заверил Константин Ермошин.

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