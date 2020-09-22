Юные художники из посёлка Уренгой участвуют в осеннем пленэре

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В посёлке Уренгой продолжается набор учеников в художественную школу. С начала сентября к занятиям приступили 23 новых воспитанника, все они с успехом прошли вступительные испытания. Зачисление продлится до 30 сентября.

В преподавательском коллективе тоже пополнение - появились молодые специалисты. Вчерашние выпускники Ханты-мансийского центра искусств одарённых детей Севера делятся своими знаниями с юными художниками. Кроме того, новоиспечённые педагоги готовы привнести новшества в образовательный процесс - открыть класс компьютерной графики и дизайна.

В свою очередь руководство учебного заведения предпринимает все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и учеников.

-Ведётся санитарная обработка рук, обязательное ношение маски при общении с детьми. Пересмотрели количество детей в классах, рассадили согласно требованиям в полутора метрах друг от друга», - рассказала завуч ДХШ Светлана Самосюк.

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пока же воспитанники уренгойской школы и их преподаватели принимают участие в итоговом осеннем пленэре - рисовании под открытым небом. Обычно для этого выбирались места за пределами района. Однако в этом году планы изменились, и сегодня уренгойцы делают зарисовки улиц родного посёлка.

По итогам пленэра в художественной школе подготовят отчётную выставку детских работ.