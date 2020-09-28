Мошенники обманули жителя Лабытнанг на 270 тысяч рублей

В полицию Лабытнанги обратился местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, отдав им 270 тысяч рублей.

Было установлено, что 24 сентября потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что что кто-то пытается оформить кредит на данные северянина.

Чтобы этого не произошло, ему самому необходимо оформить кредит через специальное приложение на 230 тысяч рублей, что и было сделано. А после, не заподозрив обмана, лабытнангец перевёл их на реквизиты мошенников.

Вечером мужчине перезвонил неизвестный и пояснил, что для сохранности денег на его кредитной карте следует перевести их на на свою дебетовую, через приложение. После совершенной операции потерпевший обналичил 40 тысяч рублей и перевёл их на указанные ранее реквизиты. Таким образом, общая сумма ущерба составила 270 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - до шести лет лишения свободы.

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