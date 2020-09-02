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«Вы должны сшить маски для сотрудников администрации»: на Ямале мошенники придумали новый способ обмана

По всем случаям возбуждены уголовные дела
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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На Ямале мошенники придумали новый способ обмана

На Ямале мошенники придумали новый способ обмана

Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгой обратилась женщина 1962 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась 13 тысяч рублей.

Также, по словам потерпевшей, ей позвонил некий мужчина, представившийся работником администрации. Далее злоумышленник пояснил, что для сотрудников требуется сшить партию многоразовых масок, а для заключения договора необходимо подойти в управление города.

Через некоторое время аферист снова позвонил и попросил пополнить балансы мобильных телефонов, убедив женщину, что при встрече вернет все деньги. Заявительница выполнила эту просьбу, положив на указанные номера 13 тысяч рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

Аналогичный случай произошёл с ещё одной женщиной 1960 года рождения, которая по такой же схеме перевела мошеннику 7 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Криминал