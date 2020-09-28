В Сквере Воинской Славы Надыма высадили новые деревья

Фото: www.nadymregion.ru

Надым присоединился к акции «Лес Победы», которая проходит на территории всей страны.

Участие в благоустройстве Сквера Воинской Славы приняли исполняющий обязанности главы района Дмитрий Жаромских, депутаты местных дум, представители нефтегазодобывающей отрасли, сотрудники полиции, а также надымского лесничества и дети.

-Мы решили, что будет правильным провести субботник по посадке деревьев именно здесь, в Сквере Воинской Славы. Он является одним из тех памятных мест Надыма, куда мы приходим, чтобы ещё раз сказать «спасибо» участникам Великой Отечественной войны, почтить их память, - сообщил Дмитрий Жаромских.

Также, по его словам, очень важно передать детям уважение и глубочайшую признательность к ветеранам, а такие акции помогают справиться с этой задачей.

Всего на территории сквера было высажено более 50 саженцев деревьев. У выкопанных специальной техникой берёз, сосен и рябин максимально сохранено корневище, что позволит им пережить зиму и окрепнуть.

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