Фото: Волонтёры Победы, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске высадили 75 саженцев деревьев, в рамках Международной акции «Сад Памяти».

Каждый участник сажает дерево в честь ветерана, который воевал на фронте. Всего в стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны в России и странах СНГ.

Организаторами мероприятия выступили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Дополнительную поддержку оказали Министерство природных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национальный проект «Экология».

Фото: Волонтёры Победы, соцсеть "ВКонтакте"

Также региональное отделение выразило благодарность администрации города за чёткую и слаженную организацию мероприятия.