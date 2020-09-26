Лабытнангские байкеры подарили Дмитрию Артюхову фотографию с момента открытия мотоплощадки

Фото: Марина Трескова, соцсеть "ВКонтакте"

В ходе рабочей поездки в Лабытнанги губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с байкерами. Информацию об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

-Рёвом моторов на «Вираже» наши мужчины приветствовали главу региона. На память о встрече губернатору Ямала подарили фотографию, на которой запечатлён момент открытия мотоплощадки. У байкеров на таком же фото теперь есть автограф Дмитрия Артюхова с пожеланиями удачи, - рассказала чиновница.

Фото: Марина Трескова, соцсеть "ВКонтакте"

Также, по её словам, сегодня, 26 сентября, любители байков собрались ещё раз, чтобы дружно завершить мотосезон - 2020. Старт совместной поездки был дан на въездной площадке отдыха «Ворота Ямала».

-В добрый путь, ребята. Ещё раз благодарю всех вас за инициативу по созданию нового объекта городской среды - оригинальной тематической площадки. До встречи весной на «Вираже», - написала Марина Трескова.

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