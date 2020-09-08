«Встретимся на «Вираже»: в Лабытнанги дали название новому арт-объекту

Фото: www.lbt.yanao.ru

Жители Лабытнанги выбрали название новому арт-объекту - «Вираж». Именно это вариант с большим отрывом лидировал весь период голосования, которое проходило на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере».

Тематическая площадка «Вираж» символизирует начало пути. Этот объект создан по предложенным эскизам городского мотосообщества. Скульптурно-архитектурная композиция развивается по кругу, центром которого является карта мира. Девизом нового арт-объекта стали слова из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд…».

-Благодарю всех за инициативу, желание сделать наш Лабытнанги уютным и неповторимым. Тематическая площадка – новое место отдыха детей и взрослых, и обязательно станет местом старта различных мероприятий и акций, в том числе с участием мотосообщества. Так что встретимся на «Вираже», - огласила решение лабытнангцев глава города Марина Трескова.