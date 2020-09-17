«Просьба услышана»: в Салехарде отремонтировали детскую площадку после сообщения в соцсетях

Фото: wwq.salekhard.org

В Салехарде привели в порядок детскую площадку по адресу: улица Ангальский мыс, 37.

Не смотря на то, что территория была включена в план проведения ремонтных работ на этот год - здесь была запланирована замена покрытия, горожане настаивали на более масштабной реконструкции.

Для этого жители близлежащих домов обратились в социальных сетях к администрации с просьбой отремонтировать конструкции и ограждение.

-На сегодняшний день работы выполнены в полном объёме. Кроме замены покрытия, в рамках допсоглашения с подрядчиком отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы. Также выровнено ограждение. Площадка сдана в эксплуатацию, детишки могут здесь играть, а родители - не беспокоиться за безопасность, - рассказал директор «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

Стоит добавить, что администрация города внимательно следит за сообщениями в соцсетях, каждое берётся в отработку. В некоторых случаях работы удаётся провести сразу, другие вопросы требуют более длительного решения.