«Славим человека труда!»: в Надыме выбрали лучших сотрудников противопожарной службы

Фото: Ямал беезопасный, соцсеть "ВКонтакте"

В Надыме завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Бороться за почётное звание решили четырнадцать работников подразделений противопожарной службы региона.

В номинации «Лучший пожарный» первое место завоевал Сослан Багаев из посёлка Пурпе, второе место у Антона Кинева из посёлка Тазовский, а третье - у Ивана Питласова из села Аксарка.

Стоит отметить, что Сослан Багаев в 2019 году одержал победу и среди уральских пожарных на конкурсе УРФО.

В номинации «Лучший водитель пожарного автомобиля» победу одержал Мурат Абдулхаликов из посёлка Тазовский, второе место занял Владимир Черных из села Красноселькуп, третье - Андрей Чернов из посёлка Пангоды.

Не обошли вниманием и молодых участников. Лучшим пожарным стал Константин Нензелов из села Мужи, а лучшим водителем - Павел Бакшеев из села Салемал.

Победителям и призёрам конкурса вручены дипломы, денежные сертификаты и памятные сувениры.

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