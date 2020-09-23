На Ямале выберут лучших работников противопожарной службы

Фото: www.nadymregion.ru

В Надыме стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства среди работников подразделений противопожарной службы Ямала.

На торжественном открытии участников приветствовали заместитель главы Надымского района Ирина Труханова, главный судья Артём Банченко и его заместитель Дмитрий Гривцов.

В конкурсе, уже ставшим традиционным, принимают участие пожарные и водители из семи районов округа.

Соревнования проходят в два этапа: первый - теоретический, второй - практический, состоящий из шести упражнений.

Бороться за победу можно в двух номинациях: «Лучший пожарный» и «Лучший водитель пожарного автомобиля».

-Завтра на подведении итогов мы увидим лучшего из лучших. Уверен, что борьба будет самой настоящей, самой искренней, но при этом она сохранит в себе дух спортивного соперничества без всяких эмоций, но с упорством и холодным расчетом! Желаю всем победить! Конкурс покажет, кто станет лучшим, - сообщил Дмитрий Гривцов.