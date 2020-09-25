В Тазовском районе бригадир монтажников получил условный срок за гибель человека Фото: pixabay.com

В Тазовском районе вынесли приговор в отношении бригадира монтажников. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Происшествие случилось 10 апреля на территории Русского нефтегазоконденсатного месторождения. В тот день руководитель монтажной бригады нарушил установленные правила безопасности, начав единолично руководить работой монтажников по подъёму опоры ЛЭП в вертикальное положение.

Однако установка пошла не по плану. В один из моментов столб упал на землю, вершиной повредив кабину вахтового автомобиля, в которой находился 43-летний мужчина. От полученных травм головы он скончался на месте происшествия.

По результатам следственных мероприятий установлено, что вахтовый автомобиль, в котором находился потерпевший, был припаркован в опасной зоне от производства работ, что было недопустимо.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Суд приговорил бригадира к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

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