В Губкинском машиниста бульдозера обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото: pixabay.com

Пуровский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего машиниста бульдозера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Происшествие случилось 5 мая 2020 года на производственном участке, расположенном в промышленной зоне города Губкинский. Пытаясь помочь водителю застрявшего грузового автомобиля «МАН», обвиняемый разрешил протянуть буксировочный канат от передней части грузовика до задней бульдозера, где тот был закреплён на рыхлителях земли.

Далее он, не убедившись в безопасности проводимых работ и не проверив исправность буксирных средств, а также видя, что на расстоянии ближе 6 метров от натягиваемого троса в опасной зоне находится человек, начал движение вперёд. В это время канат растянулся и, соскользнув со стоек, с силой ударил работника в живот.

От полученных травм пострадавший скончался 5 июня в медицинском учреждении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.