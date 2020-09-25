Пуровчане присоединились к акции «Спасибо за чистую тундру»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровчане занялись активной уборкой территории. В сентябре жители всех муниципалитетов выходят на субботники, наводят порядок, высаживают деревья и участвуют в различных экологических акциях. Так, представители районного совета коренных малочисленных народов Севера присоединились к акции «Спасибо за чистую тундру».

Местом уборки выбрали территорию, где расположены чумы общины «Каневская». Сюда таркосалинцы приходят отдохнуть, собрать ягод и грибов, порыбачить. Отдых горожан не проходит бесследно: за полтора часа работы участники акции очистили лес и берег реки, собрав несколько мешков мусора.

-Когда уходишь в глубину леса, то понимаешь, что мусора всё больше и больше. Набрали достаточное количество мусора, будем его вывозить. Хотелось бы, чтобы наши земляки, коренные жители, присоединились к акции, почистили тундру, - призвал местных жителей руководитель управления по делам КМНС Терентий Пяк.

Напоминаем, что в сентябре сотрудники всех предприятий и учреждений Тарко-Сале вышли на генеральную уборку, приуроченную к акции «Чистый город». Участники навели порядок на подведомственных им территориях, убрав мусор и приведя в порядок зелёные насаждения.