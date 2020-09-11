В Тарко-Сале сотрудники всех предприятий и учреждений выйдут на генеральную уборку Фото: pixabay.com

В Тарко-Сале сотрудники более ста предприятий и учреждений выйдут на генеральную уборку.

-Помочь своему городу стать чище - обязанность любого уважающего себя хозяйственника, это должно идти от сердца. Тем более, если мы говорим о муниципальных и государственных учреждениях, которые должны подавать пример ухоженности и опрятности своих территорий, - рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Также не останутся в стороне и частные организации всех форм собственности. За ними - поддержание чистоты на подведомственных им территориях, уход за зелёными насаждениями и газонами.

Предприятия промышленности, торговли, общественного питания, транспорта и автозаправок обязаны убрать не менее 30 метров прилегающих земель.

Для учреждений образований, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта установленная норма - 15 метров.

Сотрудники объектов мелкорозничной торговли приберутся на площади не менее 5 метров.

В свою очередь, таркосалинские коммунальные службы обязуются в кратчайшие сроки собрать и вывезти все пакеты с мусором.