Фото: Алексей Титовский, личная страница в "Instagram"

Глава Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил вчера, 24 сентября, на своей странице в «Instagram».

-К сожалению, в нашем городе плавающая динамика по выявлению случаев заболевания. В последние дни наблюдается некоторыи рост - в среднем выявляется 10 заболевших в сутки. Это говорит о том, что расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере - тест дал положительныи результат, - написал чиновник.

Самочувствие мэра остаётся нормальным. Сейчас он находится дома на самоизоляции, а все рабочие процессы переведены в дистанционный режим.

-Дорогие салехардцы, прошу вас, не расслабляи тесь и не пренебрегаи те собственным здоровьем, соблюдаи те меры профилактики и берегите себя, - призвал Алексей Титовский.

Напоминаем, что на Ямале продолжает расти число заболевших COVID-19. На 24 сентября в округе зарегистрирован 81 человек с подтверждённым диагнозом. Днём ранее - 75 человек.

Разъяснить ситуацию взялась глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова. По её словам, особых поводов для волнения нет, так как ситуация напрямую связана с сезонными процессами.