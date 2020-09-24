«Почему на Ямале растёт число заболевших COVID-19?»: ответ дала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова

На Ямале растёт число жителей, заболевших коронавирусом Фото: pixabay.com

На Ямале начало расти число жителей, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в округе зарегистрирован 81 человек с положительным анализом на COVID-19. Вчера этот показатель составлял 75 человек.

Однако по мнению руководителя регионального оперштаба Татьяны Бучковой, особых поводов для волнения нет. Это напрямую связано с сезонными процессами.

-В этом году у многих жителей сместились отпуска. Обычно мы наблюдаем массовое возвращение северян на Ямал в конце лета, сейчас этот период продлился до сентября. Дети сразу по приезду вливаются в организованные коллективы. Это, конечно, способствует росту заболеваемости среди школьников. Ситуация контролируемая и ожидаемая, - сообщает региональный Оперштаб.

Вопреки слухам, очное обучение в регионе отменять не собираются. В школах и детсадах отработан комплекс профилактических мероприятий. Решение о переводе на дистанционный формат принимается на уровне всех образовательных организаций в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора.

Кроме того, регион лидирует по охвату населения тестированием. На 100 тысяч человек приходится около 135 тысяч выполненных тестов на COVID-19. Это лучший результат в России. Некоторые люди проходят тестирование по несколько раз – из-за частых командировок или по эпидпоказаниям окружения.

-Мы проверяем очень многих людей, соответственно, много и выявляем. Ведь лучше иметь перед глазами реальную картину и учитывать всех заразившихся, чем допускать бесконтрольное распространение инфекции, - заключила Татьяна Бучкова.