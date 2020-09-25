На Ямале упростили условия получения регионального маткапитала

Губернатор Дмитрий Артюхов принял решение упростить условия получения регионального материнского капитала. Теперь заручиться финансовой господдержкой смогут семьи, проживающие на Ямале не менее одного года. Правительство уже внесло новый законопроект на рассмотрение в Законодательное собрание ЯНАО. Напомним, что до этого претендовать на маткапитал имели право только те, кто прожил в округе от 5 лет.

-Ко мне неоднократно обращались молодые семьи. Писали о том, что пятилетний ценз для получения маткапитала на Ямале достаточно высокий. Они переехали к нам, через два-три года здесь родился третий ребенок. Люди чувствуют себя ямальцами и хотят здесь жить. Но им не хватает срока для получения поддержки. Это несправедливо. Абсолютно убежден, что этот барьер должен быть снижен, - сказал глава региона.

Что касается суммы выплаты, то она останется прежней. Семьям, где родился (либо усыновлен) второй ребенок, положена выплата в 150 тысяч рублей, за третьего и последующих детей – 500 тысяч рублей. По словам Елены Карповой, директора департамента социальной защиты населения, потратить их можно на улучшение жилищных условий (покупка, реконструкция, ИЖС) или на лечение в медицинских организациях. И если жилье разрешается приобретать только на территории округа, то оплачивать медпомощь позволяется как в российских, так и в зарубежных клиниках.

-Необходимо учитывать, что получить материнский капитал смогут только те, кто прожил на Ямале не менее года до рождения ребенка. К тому же это вложение, которое можно направить исключительно по двум направлениям: приобретение жилья на территории ЯНАО или лечение членов семьи. Кроме того, улучшать жилищные условия разрешается только в капитальном исполнении и, опять же, в пределах округа. Многодетная семья должна жить здесь. Возьмут, получат и уедут – это не та история, - пояснила Елена Карпова.

Кстати, новые условия будут действовать и для тех, кто не получил маткапитал раньше – из-за отсутствия положенного срока проживания на Ямале. Оформить выплату смогут семьи, где третий и последующий дети появились после 1 января 2011 года, а также семьи, где второй, третий и последующие дети появились после 1 января 2020 года.

С 2021 года для получения материнского капитала обязательно предоставление свидетельства о рождении ребенка, выданного органами ЗАГС ЯНАО. Исключение – женщины, которых по медпоказаниям направляют на роды в другие регионы. Оформить материнский капитал можно несколькими способами: подать заявление на сайте департамента социальной защиты населения или обратиться в МФЦ.