До конца года в Салехарде откроют приют для животных

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде приступили к строительству приюта для животных. В настоящее время на месте будущего объекта уже устроено свайное поле и ведётся подготовка к заливке фундамента, также производится доставка конструкций для строительства.

-Как только конструкции будут доставлены, начнётся их монтаж. Новое здание будет подключено к электросетям, в нём предусмотрено электрическое отопление, - рассказал директор управления капитального строительства Дмитрий Носихин.

Кроме того, в помещении будут находиться вольеры для содержания животных, тёплые вентилируемые помещения для кошек. Предусмотрен санитарный и ветеринарный блоки, дезинфекционно-моечное помещение, а также блок изолятора и карантина. Одновременно в учреждении смогут находиться до 150 собак и кошек.

Напомним, что ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выделил средства на строительство приютов для животных.

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