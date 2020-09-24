Врио главы Нового Уренгоя принял решение о комплексном ремонте школ

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Врио главы Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в образовательных учреждениях города.

Первым объектом посещения стала школа №3, где полным ходом ведутся работы по обновлению фасада здания. Каким он будет, решали руководство и архитекторы. Облицовка ведётся качественными алюминиевыми композитными панелями. Подрядчик обещает, что эти материалы будут служить долго, без потери своих эстетических свойств.

Также и.о. градоначальника побывал в школе №5, где обновляют интерьер столовой. В первую очередь он будет дружелюбным и современным, чтобы детям было приятно проводить там время. Особое внимание уделяется освещению и цветовым решениям.

-Многие наши учреждения образования нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции. Посмотрев сегодня две школы, решили с коллегами, что всё-таки капитальные ремонты должны проходить комплексно, чтобы строители не возвращались на объекты каждый год. Главная задача реновации - не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, - рассказал Андрей Воронов.

Напомним, что на прошлой неделе и.о. главы города побывал на новых детских и спортивных площадках. По его мнению, они требуют качественной доработки.